Bazar solidário vai movimentar o Vianorte neste fim de semana

Manaus - O shopping Manaus ViaNorte promoverá um Bazar Social, dentro da sua campanha de liquidação de preços, de quinta a domingo. O 2º Bazar ViaNorte, vai funcionar em uma loja exclusiva do empreendimento onde os clientes poderão adquirir produtos por R$ 5,00 e, nos outros estabelecimentos do mal, obter descontos de até 70% em compras nas âncoras, mega lojas e quiosques.

O bazar solidário vai funcionar no sábado, das 10h às 22h, em parceria com um time de primeira linha de blogueiros da cidade como Santa Cris, Bruna Castro, Carol Heirinch, Tereza Azedo, Victor do É de Comer, entre outros. Eles arrecadaram roupas, sapatos, acessórios e outros artigos, que serão comercializados (duas peças, no máximo) ao preço de R$ 5,00. Todo o dinheiro arrecadado com a venda será destinado a instituições beneficentes.

Além das promoções, o cliente também encontrará a programação de férias do shopping na Praça de Eventos com Carrossel, uma Torre de Diversão, entre outros brinquedos, além do Fun Park, Puppy Play, Clube da Criança, filmes infantis no Cine Araújo e música na praça de alimentação.

Nos dois últimos dias da liquidação, sábado e domingo, no horário das 19h às 21h, também estará acontecendo a semifinal e a final do Show de Talentos, um concurso musical promovido pelo ViaNorte com o objetivo de revelar novos talentos artísticos e que vai reunir torcidas e grande público na praça de alimentação.

Edição: Wallace Abreu

