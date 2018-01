Festa em ritmo de forró anima o sábado em Manaus

Manaus - Neste sábado (3), o Shopping do Chopp - Cervejaria Rio Negro, localizado no bairro Cidade de Deus, promove mais uma edição do evento que se tornou reduto de forrozeiros em Manaus, o “Forrozaum”. A programação começa às 21h e terá entrada liberada para as mulheres até 22h.

Leia também: Instituto Federal de Roraima oferta 35 vagas em curso de agronomia

As bandas ‘Ostenttação do Forró’, ‘Forrozão 100% Abusado’ e ‘Maykinho & Feras do Forró’ embalam a noite com músicas que marcaram época e sucessos atuais do gênero.

Os ingressos para a festa estarão disponíveis na bilheteria do Shopping do Chopp ao valor de R$ 15 para a pista e R$ 40 para a área VIP com open bar de chope, água e refrigerante até as 2h. A casa oferece ampla estrutura com estacionamento e wi-fi liberado. Mais informações através do telefone: (92) 3582-4336.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:



Cidade do Amazonas tem 646 vagas abertas em concurso público

Defensoria Pública do Amazonas abre processo seletivo para estagiários

Aberta a oportunidade de cursos gratuitos para deficientes físicos