Artrupe lança curso de direção de fotografia com César Nogueira

Manaus - O fotógrafo e diretor de fotografia, César Nogueira, vai realizar um curso básico de direção de fotografia nos dias 19, 21, 23 e 26 de fevereiro, no Vila Hub, localizado na avenida do sol, no bairro Aleixo. O curso tem carga horária de 12 horas, e custa R$ 500, podendo ser parcelado em até 4x sem juros no cartão de crédito.

César Nogueira afirma que os interessados não precisam ter experiência como fotógrafo ou diretor de fotografia para se inscrever, e que o curso faz um apanhado do aprendizado que ele adquiriu nos últimos anos: “É um resumo das minhas experiências como aluno e profissional da área. Quero compartilhar o que aprendi com grandes fotógrafos como Ivo Lopes Araújo e Alziro Barbosa além da minha experiência em produções pequenas, médias e grandes, como a série Boto”, explica.

O preço do curso, pelo menos 50% abaixo do que é praticado no mercado, é uma maneira encontrada por Nogueira para auxiliar o mercado amazonense, estimulando o surgimento de novos profissionais na área em Manaus: “O meu objetivo com esse curso é chacoalhar a cabeça das pessoas, mostrar que a direção de fotografia é um mundo e que ela dialoga com as mais diversas áreas - do roteiro à gestão de pessoas passando pelas artes visuais. Já fiz cursos e produções em que fiquei anos digerindo as informações que aprendi. Se eu conseguir fazer isso com os alunos desse curso, eu alcancei o meu maior objetivo”.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário de inscrição na fan page da Artrupe no Facebook (https://goo.gl/forms/F6NyhHl1c3kA4FTy2). Quaisquer dúvidas podem ser respondidas na página facebook.com/artrupe.

César Nogueira

César Nogueira é fotógrafo, diretor de fotografia, montador e produtor cultural da Artrupe Produções. No audiovisual desde 2006, quando entrou no curso de jornalismo da UFAM, já fez curtas, documentários, clipes, vídeos institucionais e uma série para a TV. Seu trabalho já apareceu em todas as regiões do Brasil, Japão, Estados Unidos, Grécia e Canadá. Como profissional freelancer, já trabalhou para clientes como ACNUR / ONU Brasil, Honda e FAS. Pós-graduado em artes visuais pelo Senac e atualmente no curso de gestão e produção cultural, Nogueira gosta de gatos, estudar japonês e viajar pela Amazônia.

Edição: Wallace Abreu

