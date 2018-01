Arena Pub faz 'esquenta' nesta quinta (01)

Manaus - Com a proximidade do Carnaval, chegou a vez do Arena Pub entrar no clima da folia momesca. Nesta quinta-feira (01), três bandas vão fazer um 'esquenta' para a "Banda do Netão”, que acontece na próxima semana. Meu Xodó, Feras do Forró e Gang do Forró prepararam repertórios especiais para essa noite, com todos os clássicos dessa época. Os shows começam a partir das 21h, na casa noturna localizada na entrada do shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, nº 219, bairro Dom Pedro.

O acesso é liberado até 23h, após esse horário, passa a custar R$ 30 (mulher) e R$ 40 (homem). Os pagantes terão direito a disfrutar de um open bar, com cerveja e caipirinha liberadas até às 03h da manhã. A taxa da ‘rolha’ (entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) vai custar R$ 30 até 23h.

A Meu Xodó aproveita a ocasião para apresentar as músicas do seu novo DVD ("21 anos") gravado em dezembro. Já Maykinho Carvalho, que retornou para a banda Feras do Forró, fará sua primeira apresentação no Palco do Arena Pub como novo vocalista. Completando a lista, a dupla Claudinho Dias e Geysa Baraúna que lideram a Gang do Forró, vão agitar os forrozeiros com novas músicas no set-list.

SERVIÇO

O QUÊ: Esquenta da Banda do Netão com Meu Xodó, Feras do Forró e Gang do Forró

QUANDO: 01/02 (Quinta-feira)

QUANTO: Entrada liberada até 23h, após R$ 40 (homem) / R$ 30 (mulher) com direito a Open Bar

ONDE: Arena Pub – Av. Pedro Teixeira, 219 – Dom Pedro – Zona Centro-Oeste (Entrada do Shopping Arena Mall, ao Lado da Japurá Pneus)

HORÁRIO: 22h

INFORMAÇÕES: (92) 99154-4664

