Coletivo apoia artistas do Norte que buscam oportunidades no RJ

Rio de Janeiro - Ajudar artistas da região Norte que vão ao Rio de Janeiro em busca de uma oportunidade. Esse é o objetivo de um grupo de amazonenses que residem na capital fluminense e criaram o Coletivo Caboclã.



Os músicos Dibob da Silva, Márcia Caminha, Frank Russo, Fábio Domingos, Juan Rasta e Cleiton Caminha, criadores do Caboclã, têm uma banda que toca músicas da região amazônica em eventos no sudeste do país e, por meio do projeto, convidam artistas do Norte, recém-chegados ao Rio de Janeiro, para apresentações com a banda e, para os que não têm onde ficar na cidade, oferecem um quarto de hóspedes.

A produtora do grupo e também participante do projeto, Bruna Vertemati, explica que a ação tem o objetivo de apoiar quem precisa de oportunidades. “Nos juntamos com a intenção de propagar a cultura da Região Norte no Rio de Janeiro. Nós temos uma casa na Lappa e usamos um quarto de hóspede para receber artistas nortistas que vão para a cidade divulgar o trabalho, mas também utilizamos este lugar para receber os artistas que estão sem condições de se manter e essa é a nossa forma de dar apoio a eles”, explica.

Bruna ressalta que o projeto é importante para o fortalecimento e valorização da cultura do Norte. “Nós queremos mostrar para os artistas do Norte e para as pessoas que estão com vontade de ir atrás de oportunidades, que tudo é possível, que a nossa arte é muito rica e deve ser valorizada”, diz. “O objetivo principal é mostrar para o resto do Brasil o que se pode encontrar no Norte e o que nós fazemos. Nós também trabalhamos com gastronomia, promovendo almoços e jantares culturais. Todo mundo que gosta da cultura do Norte acaba se tornando nosso parceiro”, pontua Bruna.

Apresentações de Carnaval

Apresentando o ritmo nortista em blocos do Carnaval do Rio neste mês, o Coletivo Caboclã conta com três shows marcados. Nas apresentações são tocados ritmos como cumbia, guitarrada, brega, bolero, boi-bumbá, carimbó e reggae. O grupo está planejando, ainda, a realização da banda de Carnaval “Lappazônika”, nos dias 10, 16 e 23 de fevereiro.

Para quem deseja saber mais informações sobre o Caboclã e possíveis parcerias, basta entrar em contato pelo número (21) 97909-2014.

