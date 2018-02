Show de talentos chega a final neste fim de semana no ViaNorte

O vencedor do concurso assinará contrato de um ano com o shopping | Foto: Divulgação

Manaus - Após audições e semifinais, o concurso musical “Show de Talentos ViaNorte” chega a sua grande final neste domingo, a partir das 19h, no palco da praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte.

Neste sábado, será realizada a última semifinal, das 19h às 21h. O vencedor do concurso assinará contrato de um ano com o shopping para participação no projeto Palco ViaNorte 2018, que acontece nas noites de sábado e domingo, sempre às 19h30.

Os candidatos, todos amadores, passaram por fases classificatórias apresentando duas músicas nas audições que selecionaram cinco candidatos pelos critérios de afinação, timbre de voz, dicção, presença de palco, harmonia (englobando cadência, ritmo e o instrumental, como um todo).

No total, 25 candidatos participaram do concurso até as semifinais, que selecionaram os 10 últimos classificados que disputarão o primeiro lugar nesse domingo (4), a partir das 19h. O apoio das torcidas pode fazer a diferença dando um ponto extra para o seu representante, caso compareça em número mínimo de 20 pessoas.

Edição: Wallace Abreu

