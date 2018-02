Christiane Torloni fala sobre a carreira e a apresentação em Manaus

Manaus - Drama e intensidade. A vida de Maria Callas daria uma ópera, de tão gloriosa e trágica quanto àquelas que ela encenava durante as suas apresentações. A soprano mais aclamada do século XX, ganha outra peça nos palcos brasileiros e, dessa vez, interpretada pela premiada Christiane Torloni.

O espetáculo intitulado "Master Class" é um dos mais aclamados e premiados da Broadway, e chega a Manaus com a direção geral de José Possi Neto e direção musical do maestro Fábio G. Oliveira. As apresentações serão no palco do Teatro Amazonas, em uma curta temporada nos dias 1, 2 e 4 de fevereiro.

Os ingressos para prestigiar “Master Class” na capital amazonense têm preços diversos: R$ 100 (plateia), R$ 90 (frisas), R$ 80 (1º pavimento) e R$ 60 (2º e 3º pavs.). Pessoas com deficiência e acompanhante, estudantes, professores, idosos e doadores de sangue pagam meia-entrada. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site www.ingressando.com.br (sujeito a taxa de conveniência).

Em conversa exclusiva com o EM TEMPO, Torloni falou sobre a peça e os planos da carreira para este ano.

EM TEMPO - Você considera sua atuação em "Master Class" como sua melhor no teatro?

Christiane Torloni - Considero 'Master Class' um dos melhores espetáculos em que trabalhei. Viver Maria Callas é um presente para qualquer atriz. É uma personagem com uma história de vida muito rica!

ET - Qual foi seu maior desafio nesse projeto? E como foi a sua preparação para fazer esse papel?

CT - Viver Maria Callas é um desafio. Interpretar uma personalidade é sempre um risco maior, porque as pessoas podem ir lá conferir (risos). Quando se faz um personagem que vem da sua imaginação – a própria Joana D’Arc, por exemplo, que, apesar de ser um personagem da Idade Média, com muito registro da passagem dela – para o bem ou para o mal, é um personagem que te desafia. Esse trabalho exige uma precisão danada, que vai além da dança. Tenho uma preparadora física, assim como os outros cantores. Me preparo com muito rigor e concentração.

ET - Você é uma das poucas atrizes que não se rendeu às redes sociais. Por quê?

CT – Apenas porque não tenho nem tempo. Essa virtualidade ocupa um tempo real, então acho que deve ser usada para coisas bem especificas. É uma plataforma maravilhosa para disseminar seus projetos e ideias, quando já estão em fase de conclusão. Essa é a forma que prefiro usá-las. Tenho um trabalho mais concentrado e até solitário, mas cada um tem seu estilo e se algumas pessoas conseguem conciliar, tudo bem.

ET - O que pode nos destacar sobre os planos profissionais para este ano ainda?

CT - Em abril acontece o lançamento do documentário ‘O Despertar da Florestania’, que eu produzi em parceria com a Globo Filmes. Cinema é um processo incrível. O documentário é resultado de uma experiência que tive quando fiz um abaixo assinado pela preservação da Amazônia, em 2008. Ele traz encontros incríveis que tive durante o abaixo assinado, quando conseguimos mais de um milhão e 200 mil assinaturas – um recorde no Brasil -, e depois quando a gente fez o processo da Renca para impedir o Temer de vender metade da Amazônia. Esse filme eu dirigi com o Miguel Przewodowski.