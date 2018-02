‘Meia Noite Acaba’ recebe Nunes Filho e Guto Lima neste sábado (3)

Manaus - O “Meia Noite Acaba” se prepara para receber o "Príncipe do Brega”, Nunes Filho e o “Rei do Arrocha”, Guto Lima juntos em um mesmo show. O encontro será neste sábado (3), a partir das 19h, na roda de samba localizada na Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras, em frente ao Posto Shell.

Pai e filho subirão ao palco juntos com Uendel Pinheiro e prometem mesclar o repertório, além de divertir o público com a famosa coreografia do sucesso "Subindo pelas Paredes". A programação será voltada para um show com muito samba, e claro, muito brega e arrocha.

Serviço

O que é: Nunes Filho e Guto Lima juntos no mesmo palco

Onde: Roda de Samba “Meia Noite Acaba”

Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras, em frente ao Posto Shell.

Quanto: R$ 20 (por pessoa). Nomes na lista amiga pagam R$10 até às 20h.

Informações: 98409-6575

Edição: Wallace Abreu

