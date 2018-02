Solange Almeida desembarca em Manaus para show neste sábado (3)

Manaus — Após quase 15 anos a frente da banda Aviões do Forró, a carismática Solange Almeida se apresenta em Manaus, pela primeira vez após anunciar a carreira solo, neste sábado (3). Acompanhando o sucesso sertanejo do momento Wesley Safadão e o ícone do axé Bell Marques, ela vem para o Arena Safadão e promete para os fãs manauenses a mesma energia e carisma de sempre.

A hashtag #NãoTenhoMedinho é usada pela baiana em quase todos os seus posts nas redes sociais - e talvez seja a frase ideal para definir a nova fase em carreira solo. "O mercado sempre foi muito machista, principalmente no Nordeste", afirma Solange. "O cenário atual da música está favorecendo bastante a mulherada, mas independente disso eu já tinha isso muito certo na minha cabeça".

Leia também: Coletivo apoia artistas do Norte que buscam oportunidades no RJ

A "Solanja" confessa estar ansiosa para o primeiro show solo em terras manauenses | Foto: Divulgação

Solange decidiu iniciar a carreira solo há cerca de um ano e o pontapé inicial foi a gravação do primeiro DVD da cantora, intitulado "Sentimento de Mulher". Gravado em São Paulo, o projeto contou com as participações de Gusttavo Lima, Claudia Leitte, Padre Fábio de Melo, Anitta, Tiago Iorc, Xand Avião e Ivete Sangalo.



A parceria com Safadão foi iniciada no ano passado através da música "Se é pra gente ficar", que conta com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube. Os dois cantores já dividiram o palco antes em Porto Velho, no Garota Vip, e prometem repetir o sucesso na capital amazonense.

Para Solange, se apresentar em Manaus tem um "gostinho" a mais. "É a cidade com um dos maiores números de fãs-clubes e a culinária daqui é de fazer inveja", brinca a baiana. "Eu chego e já vou 'bater' um peixe". É a primeira vez se apresentando solo na capital amazonense e a cantora confessa estar bastante ansiosa.

Os fãs de "Solanja" também podem ficar ansiosos para a nova fase da cantora. Ela adianta que em março será lançado um videoclipe que foi gravado em Nova York, nos Estados Unidos. "A palavra do ano é 'sucesso'", diz. "A gente tem trabalhado bastante e plantamos muito para colhermos neste ano".

Ao desembarcar em Manaus, a cantora confessa que não pode deixar de apreciar as iguarias da culinária local | Foto: Divulgação

No YouTube, as músicas "Revoltada" com participação de Ivete Sangalo e "Me Faça o Favor", já passam dos 30 milhões de visualizações. Os números altos são os grandes aliados da cantora, já que boa parte das músicas do DVD atingiu números surpreendentes.

Arena Safadão

"A melhor festa de Carnaval" acontece nesse sábado (3) no Sambódromo, localizado na av. Pedro Teixeira, bairro Flores. O evento tem início às 21h e traz, além de Solange Almeida, os cantores Wesley Safadão e Bell Marques. É possível adquirir os ingressos no stand da Fábrica de Eventos, no Amazonas Shopping, e também no site www.fabricadeeventos.com.

Leia mais:

Christiane Torloni fala sobre a carreira e a apresentação em Manaus

Show de talentos chega a final neste fim de semana no ViaNorte

Feira de Artesanato e Decoração inaugura em Manaus