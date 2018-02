Amazonastur fecha parceria com o Boi Garantido

Manaus - Na quinta-feira (1º), o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), fechou parceria com o Boi Garantido para participação do bumbá nos eventos internacionais de promoção do Estado.



A reunião ocorreu na sede da Amazonastur, Zona Oeste de Manaus, e contou com a participação do presidente do bumbá da ‘Baixa do São José’ e do vice-presidente, Fábio Cardoso e Messias Albuquerque respectivamente.

O primeiro evento será o ‘Passport Day’, no dia 5 de maio na embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. A outra ação, que também vai ocorrer nos Estados Unidos, é a Semana do Amazonas no período de 05 a 13 de setembro.

"Seguindo orientações do governador Amazonino Mendes estamos buscando novos espaços para promoção do estado por isso conseguimos essas duas ações inéditas nos EUA, e os bois de Parintins estarão presentes para mostrar aos americanos o que temos que temos de melhor na cultura amazônica", disse o presidente da Amazonastur, Orsine Junior.

Fábio Cardoso e Messias Albuquerque, presidente e vice-presidente, respectivamente, do bumbá, foram recebidos pelo presidente da Amazonastur, Orsine Oliveira | Foto: Divulgação / Amazonastur

Eventos locais

A parceria também prevê apoio técnico para eventos locais. O primeiro é o apoio técnico para o lançamento do CD ‘Auto da Resistência Cultural’, que vai ocorrer no dia 4 de março. Outro apoio é para a tradicional ‘Alvorada’, que ocorrerá no dia 30 de abril. Os dois eventos vão ocorrer em Parintins.

