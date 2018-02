Confira a programação do Parque Cidade da Criança para o fim de semana

Manaus - A programação educativa neste fim de semana, 3 e 4/2, no Parque Cidade da Criança, localizado na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, vai oferecer uma série de atividades gratuitas para animar a criançada.

Além do ‘Showzinho’, no sábado, 3/2, haverá aulão de flauta, pintura facial, jogos de tabuleiro, bingo educativo e showzinho. Já no domingo, 4/2, o público vai poder acompanhar a corrida com obstáculos, jogos lúdicos e explode balão. Nos dois dias, o parque irá funcionar das 14h30 às 19h30, com entrada gratuita.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 3/2

14h30 às 16h: Aulão de flauta, no Teatro;

14h30 às 16h: Pintura facial e Jogos de tabuleiro, na Praça de Alimentação;

16h30 às 17h30: Bingo educativo, na Praça de Alimentação;

18h às 19h: Showzinho, na Praça de Alimentação.

Domingo, 4/2

14h30 às 16h: Jogos lúdicos, no Hall de entrada;

15h às 17h: Corridas com obstáculos, no Hall de entrada;

17h30 às 18h30: Explode balão, na Praça de Alimentação;

18h30 às 19h30: Showzinho, na Praça de Alimentação.

