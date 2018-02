Dudu Brasil lança terceiro CD em show no Teatro Amazonas

Manaus - Nascido em uma família de músicos e representando a nova geração de sambistas do Amazonas, o cantor Dudu Brasil, de 19 anos, lança, na próxima sexta-feira, 9/2, às 20h, o seu terceiro CD, “De Pai Pra filho”.

O show ocorrerá no Teatro Amazonas onde também estarão presentes os cantores Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Cinara Nery, Junior Rodrigues e Caio do Cavaco.

Leia também: Sabrina Sato se veste de Miss Amazonas e usa cocar em baile da Vogue

Sempre na companhia de seu pai Edu do Banjo e as personalidades do samba, o jovem músico começou seus primeiros acordes aos 6 anos. Atualmente, Dudu, tem 12 marchinhas compostas junto ao pai e aos compositores Mario Adolfo e Mestre Pinheiro, além de uma vasta participação nas rodas de samba e todos os segmentos que acompanham composição em Manaus. Sua inspiração musical sempre foram os clássicos: Arlindo Cruz, Noel Rosa e Adoniran Barbosa.

Estudante universitário de música, Dudu Brasil, é a mais nova promessa no samba pelo artista completo que apresenta ser durante seus shows. Entre suas canções destaca-se “Samba do Alistamento”, onde ele retrata sua história durante seu alistamento nas forças armadas. Mesmo não tendo a pretensão de seguir carreira, ele recebeu “apto” o que acabou virando um samba.

O CD é dedicado ao cantor e compositor Chico da Silva e Ivone Lara, do Rio de Janeiro, e será vendido no dia do show.

A entrada é franca, mas o público que for prestigiar o evento deverá levar um quilo de alimento não perecível que será doado para o Lar das Marias.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Após série de assaltos, homem é preso ao bater moto em viatura

Preso suspeito de decapitar indígena em Lábrea

Em Tempo disponibiliza WhatsApp para envio de sugestões e denúncias