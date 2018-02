Grupo de Capoeira realiza pré-lançamento de CD no Palácio da Justiça

Manaus - O Incendeia Capoeira vai realizar o pré-lançamento do primeiro CD do grupo no Centro Cultural Palácio da Justiça, neste sábado (3), a partir das 14h. O evento, que tem entrada gratuita e ainda terá uma vivência com a participação de movimentos sociais, faz parte da programação do Espaço Aberto, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

De acordo com o mestre Cristiano, líder do grupo, o pré-lançamento vai contar com a apresentação de cinco músicas ao vivo que estarão no CD, com lançamento oficial marcado para abril. “Percebemos que na nossa comunidade há muitos talentos escondidos, então decidimos investir nessa força. As músicas estão todas relacionadas ao mundo da capoeira e vamos apresentá-las no Palácio”, comenta o mestre do grupo, que atua no bairro Redenção.

Além do show musical, a programação também exalta a luta pelas políticas públicas voltadas à cultura afro-brasileira. O encontro terá a presença de diversos movimentos sociais como a União de Negros pela Igualdade (Unegro), Fórum de Políticas Públicas pela Diversidade, Fórum Permanente de Afro-Descendentes do Amazonas (Fopaam); e também secretarias como a SEC, Secretaria de Estado Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“A ideia é que esses representantes possam passar ensinamentos aos mestres de capoeira, para que eles trabalhem nisso em suas próprias comunidades. Porque o mestre de capoeira não apenas ensina dança, mas também é um educador de vidas”, explica.

