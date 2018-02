Quer aprender a tocar bateria? Domingo tem workshop gratuito

Manaus - O músico Thiago Leão realiza um workshop de bateria gratuito na tarde deste domingo (4), a partir das 16h, no Centro Cultural Usina Chaminé, no Centro de Manaus. A oficina faz parte da programação do Espaço Aberto, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O workshop abrange todos os níveis de aprendizagem no instrumento, explica Thiago, e também vai contar com dicas para quem quer ingressar na carreira de músico.

“Vai pegar desde o básico até o avançado. Vou passar algumas rotinas de estudo que me ajudaram na carreira e dicas de como utilizar o metrônomo para gravações de estúdio, gravações ao vivo e ‘play-along’, que está sendo a febre da moçada. Também vamos trocar figurinhas sobre cuidados com o equipamento e sobre investir seriamente na vida de músico”, afirma Thiago.

Para os participantes da oficina, haverá uma bateria e baquetas disponíveis no local para treino. Ainda segundo o músico, haverá sorteios durante o workshop. “Vou sortear dois pares de baqueta e um mês de aula gratuita comigo. O aluno pode participar apenas levando um caderno para tomar notas dos exercícios”, destaca o professor, que já trabalha com música há dez anos.

Thiago Leão é formado em música pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e tem especialização em “Music Business”, na Berklee College of Music, em Boston. Ele já lecionou no Conservatório de Música Souza Lima e no Instituto de Tecnologia e Música, em São Paulo, na Riffs Escola de Música e no Instituto Ritmos do Mundo, em Manaus.

Serviço

Workshop de bateria com Thiago Leão

Data/hora: 4 de fevereiro, domingo, 16h

Local: Centro Cultural Usina Chaminé – Avenida Manaus Moderna, s/n, Centro

Entrada: Gratuita





