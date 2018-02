SBT fecha janeiro na vice-liderança isolada

Silvia Abravanel comanda programa infantil no SBT | Foto: Divulgação

Os últimos dias de janeiro marcaram uma virada muito positiva para +a audiência do SBT. Vice-líder na faixa noturna há tempos, o canal de Silvio Santos recobrou essa posição também em sua grade vespertina.



A média-tarde da emissora na última quarta (31) – referente ao período entre 12h e 18h – foi de 7 pontos, com direito a picos de 10 e share (número de televisores ligados) de 16%. No mesmo intervalo, a Record registrou apenas 6 pontos.

Nem mesmo o “Balanço Geral” – que em diversas ocasiões chegou a roubar a liderança da Globo – saiu ileso.



O comandado por Matheus Furlan perdeu por 7 pontos a 8 para o “Bom Dia & Cia” – o qual, aliás, também se sobressaiu no confronto com o “Hoje em Dia” (6 x 4).

Em sua média final, o infantil comandado por Silvia Abravanel garantiu a vice-liderança com 8 pontos – contra 6 da Record. O mesmo aconteceu com as atrações seguintes da grade, “Fofocalizando” (5,8 x 5,6) e “Casos de Família” (6 x 5).

A revista eletrônica do SBT se saiu bem tanto no confronto com a novela “Luz do Sol” (5,8 x 5,6) quanto com “Bicho do Mato” (5,5 x 5,3). O programa de Christina Rocha também se sobressaiu ao “Cidade Alerta” por 6 a 5.





