Marília Mendonça com Anitta? Será que rola?

Não se pode estranhar se daqui a alguns meses ouvir Anitta cantando sofrência com Marília Mendonça. A cantora sertaneja, uma dos maiores nomes do segmento da atualidade, está interessada em unir vozes com a cantora pop.



Elas fizeram show no mesmo evento no fim de semana, o Olinda Beer, e Marília falou sobre a possível parceria. “Se eu fosse fazer uma parceria com todo mundo que eu amo, eu faria com o Brasil inteiro. Mas os fãs têm me cobrado uma parceria com a Anitta, e eu tenho muita vontade de fazer porque sou muito fã dela”, disse.



Anitta e Marília Mendonça | Foto: Reprodução

Não seria a primeira colaboração de Anitta com alguém do sertanejo. Ela já gravou co Luan Santana, Simone & Simaria e Gustavo Mioto. Com Marília Mendonça, inclusive, á dividiu palco algumas vezes no programa “Música Boa Ao Vivo”.





