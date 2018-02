Christiane Torloni é homenageada no palco do Teatro Amazonas

Manaus - A atriz Christiane Torloni recebeu homenagem em Manaus, no palco do Teatro Amazonas, por parte da Secretaria de Cultura do Amazonas, na noite deste domingo (4), no encerramento do espetáculo “Master Class”,protagonizado por ela, no qual interpreta a diva lírica Maria Callas.



Para representar a gratidão por parte do Amazonas, a artista recebeu uma placa das mãos do secretário de Cultura, Denilson Novo.



Em agradecimento, Christiane Torloni lembrou que teve a oportunidade de reabrir o Teatro, após uma reforma, há mais de 30 anos.



“Tive uma oportunidade rara nesse palco, a de reabrir esse teatro depois de muito tempo fechado para reforma. Cheguei e, na verdade, nem sabia o que fazer, mas como eu nasci e fui criada no palco, fiz aquilo que aprendi com os meus pais quando a gente alcança um sonho: eu me ajoelhei, beijei o palco e disse ‘agora você está inaugurado’”, contou a atriz. “Depois de 30 anos, recebo esta placa”.



O secretário de Cultura ressaltou a luta da atriz pela Amazônia. “Essa singela homenagem é por tudo que você representa na luta pela Amazônia e por esse maravilhoso espetáculo que muito nos honra.Queremos eternizar o momento com essa placa, que ficará no nosso Teatro”, afirmou Denilson Novo.



Christiane Torloni retribuiu com um pedido especial para plateia. “Lutem pela preservação da Amazônia como se fosse o coração de vocês, sejam agentes de proteção”, disse a atriz, que, em seguida, convidou o público para uma foto.



Casa cheia - O Teatro Amazonas recebeu o “Master Class” durante três noites: na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, e sexta, dia 2, às 20h; e no domingo, dia 4, às 19h, com lotação máxima.



O espetáculo tem direção de José Possi Neto e traz também no elenco Julianne Daud, Paula Capovilla, Frederico Silveira, Thiago Rodrigues, Jessé Scarpellini e Raquel Paulin. A direção musical da montagem é do maestro Fábio G. Oliveira.





