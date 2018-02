Filme 'Os Desconectados' é exibido gratuitamente nesta terça (6)

Manaus — O Centro Cultural Palácio da Justiça recebe, nesta terça-feira (6), às 17h, uma sessão cinematográfica em alusão ao “Dia da Internet Segura”, realizada pelo Centro Popular de Audiovisual (CPA). O evento faz parte da programação do Espaço Aberto, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). A entrada é gratuita.

O filme a ser exibido é “Os desconectados”, que mostra diversos personagens lidando com as consequências do uso excessivo da internet e de telefones celulares. De acordo com a CPA, este é o segundo ano consecutivo em que o grupo promove exibição de filme para debater sobre o tema, que é uma iniciativa anual promovida pela ONG Safernet, em escala mundial e nacional. A exibição do filme no Palácio da Justiça inicia uma série de atividades que serão realizadas na capital ao longo do mês.

“Nós criamos dentro do CPA o Núcleo de Estudos e Práticas em Cibercultura (NepCiber) para propor discussões e ações em torno dessas tecnologias de comunicação presentes no nosso dia a dia, porém usadas de uma forma que pode levar a comportamentos bastante nocivos”, comenta a jornalista Jéssica Botelho, embaixadora do “Dia da Internet Segura” em Manaus e integrante do CPA.

Ainda de acordo com o grupo, o CPA deve realizar uma roda de conversas seguida de oficina sobre boas práticas online até o fim do mês. A programação deverá ser divulgada na página do Centro Popular do Audiovisual.

Dia da Internet Segura

O "Safer Internet Day" (SID) é uma iniciativa anual com objetivo de envolver e unir os diferentes atores, públicos e privados, na promoção de atividades de conscientização em torno do uso seguro, ético e responsável das tecnologias de informação e comunicação, nas escolas, universidades, ONGs e na própria rede.

