Editora Polaris do Amazonas lança edital para novos escritores

Manaus — Com a missão de ser referência para aspirantes e escritores amazonenses nasceu a Editora Polaris. Com a meta de produzir antologia de contos, crônicas, ficção e romance, o grupo lançou o edital Estelar na última terça-feira (30) e promete um novo olhar para a produção literária amazonense.

De acordo com a fundadora e designer Rebeca Barbosa, o edital serve como forma de atrair talentos e alcançar públicos diferentes. "Qualquer pessoa pode participar, profissional ou amador, e nós buscamos justamente isso: realizar o sonho dessa pessoa em ter o seu trabalho publicado", explica ela.

A editora é formada pelo analista de sistemas Guilherme Mateus, a jornalista Yasmin Salomão e a designer Rebeca Barbosa | Foto: Divulgação

O sonho é exatamente o que motiva a Editora Polaris. Juntamente do analista de sistemas Guilherme Mateus e da jornalista Yasmin Salomão, Rebeca fundou a editora com o objetivo de seguir uma linha diferente de outras editoras locais. "Nós três vimos a oportunidade de focar em livros nacionais e dar mais chance para os escritores, uma vez que as editoras daqui são bem fechadas e rotuladas", conta.



O nome "Polaris" não é à toa. A estrela polar é conhecida por ser guia dos navegantes e apontar para o norte. "Pensamos nesse nome porque é o que queremos ser: referência para os escritores do Norte que querem alcançar essa estrela", explica Rebeca.



A inovação da Polaris não fica por aí: além de focar em autores locais, a editora procura realizações publicações online, nos chamados ebooks. Eles podem ser adquiridos na loja virtual da editora e também no Kindle, rede de livros digitais criada pela empresa americana Amazon.

A seleção vai até o dia 26 de fevereiro e podem participar autores residentes no Brasil maiores de 14 anos. O texto deve conter, no máximo, 10 mil caracteres e deve ser enviado para o e-mail antologia@editorapolaris.com.br para aprovação.

