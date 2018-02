Apresentadora Eliana grava campanha especial em São Paulo

Ainda de férias da TV, a apresentadora Eliana, longe das gravações do seu programa dominical, tem aproveitado bastante o tempo livre com a família. Mas o chefe Silvio Santos mandou chamar a loira para a gravação da campanha do seu novo perfume da marca Jequiti. A loira publicou nas redes sociais a novidade.

“Um dia lindo para a gravação da campanha do meu novo perfume da @jequiti. Tudo feito com amor pra vcs”, escreveu a apresentadora.

Recentemente Eliana retornou de uma viagem que fez com a família para os Estados Unidos. A apresentadora deve retomar as gravações de seu programa logo após o Carnaval.

No último fim de semana a apresentadora Eliana e o noivo, o diretor de Televisão, Adriano Ricco, aproveitaram para curtir o show do cantor Ney Matogrosso na conhecida casa de espetáculos em São Paulo, o Tom Brasil.

Eliana foi só elogios ao cantor Ney Matogrosso no camarim do artista: “De frente com ele que tenho uma profunda admiração. Querido Ney Matogrosso que noite, que luz, arranjo, performance, voz… tudo tão de bom gosto e feito com tanto amor que passaria a noite toda te assistindo. Obrigada por estar nos palcos”, escreveu em sua rede social.

Edição: Wallace Abreu

