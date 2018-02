Carinha de Anjo supera Apocalipse com 42% de audiência a mais

Na noite da última segunda-feira (5), a novela infantil Carinha de Anjo, exibida pelo SBT, registrou bons índices no ranking geral das audiências. Na média geral, das 20h36 às 21h33, a trama de Íris Abravanel marcou 11.1 pontos de média, 14.9% de share (participação nos televisores ligados) e 13 pontos de pico.

Leia também: Marília Mendonça com Anitta? Será que rola?



No mesmo horário a TV Record registrou 8.4 pontos de média com a exibição de duas novelas: a reprise de Os Dez Mandamentos e de Apocalipse. Durante o confronto com a novela bíblica inédita, das 20h45 às 21h33, o folhetim do SBT registrou 11.5 pontos de média contra 8.1 de Apocalipse, garantindo a vice-liderança com 42% de vantagem, atrás somente da Rede Globo.

Na sequência, a reprise de Chiquititas também garantiu o segundo lugar de audiência. No ar das 21h34 às 22h13, Chiquititas garantiu 9.7 pontos de média, 12.7% de share e 13.1 pontos de pico contra 6.5 pontos de média com a exibição de Apocalipse e do Jornal da Record, que ocuparam a terceira posição.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Filme 'Os Desconectados' é exibido gratuitamente nesta terça (6)

Christiane Torloni é homenageada no palco do Teatro Amazonas

SBT fecha janeiro na vice-liderança isolada