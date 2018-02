Conheça Isabelle Nogueira, Cunhã-poranga do Garantido

Isabelle Nogueira - Cunhã-poranga do Garantido | Foto: Mauro Jorge

Manaus - A nova cunhã poranga do Garantido, Isabelle Nogueira anunciada em novembro de 2017 destaca-se não apenas pela beleza, mas pelas opiniões fortes. Para falar sobre as expectativas em relação a função no Festival Folclórico de Parintins, Isabelle concendeu a seguinte entrevista:



Ao ser anunciada como cunhã-poranga do Garantido passou um filme pela sua mente? Se você tivesse que montar esse filme, que cenas principais da sua carreira artística estariam, sem dúvida?

Isabelle - Quem me acompanha desde o princípio sabe como foi difícil o meu primeiro ano no Garantido. Talvez outras pessoas não suportariam. Por eu ser de Manaus, fui extremamente perseguida. Eu disputei um concurso com outras 30 meninas, mas as pessoas tinham preferência por uma parintinense. Eu até relevo porque o Festival Folclórico de Parintins é uma porta para as meninas de Parintins. Mas o edital não tinha limite geográfico. Eu acho que se qualquer pessoa do Brasil quisesse se inscrever, poderia. E eu, como torcedora apaixonada do meu boi, me inscrevi. Eu disputei o Morena Bela e depois disputei o concurso para porta-estandarte, o qual a Verena ganhou (hoje ex-porta estandarte e ex-cunhã-poranga). Mas eu não desisti do meu sonho e logo em seguida fui eleita a Rainha do Folclore. Eu já tenho uma história com o Garantido. Então, quando eu fui anunciada cunhã-poranga, eu lembrei de tudo que já vivi aqui.

A bela entrou na agremiação como Rainha do Folclore | Foto: Mauro Jorge

Quem são seus maiores incentivadores? Aquelas pessoas que você nunca esquece?

Isabelle - Em algumas vezes que eu já pensei em desistir de outras coisas, não só desse momento, eu achava que iria enlouquecer porque as pessoas faziam muitas montagens, me escandalizavam nas redes sociais, mas dentro de mim existia uma força muito maior que era Deus. Deus sempre me ajudou a não desistir. A minha mãe também, porque ela é quem viaja comigo e me ajuda muito. Também meu melhor amigo, o Alessandro, que é meu coreógrafo há dez anos, desde quando eu fui cunhã-poranga do boi brilhante, em Manaus.

"Eu vivo de dieta e comigo esse negócio de 'dia do lixo' não funciona" | Foto: Mauro Jorge

Como será sua preparação este ano para o Festival?

Isabelle - Eu não espero o Festival chegar para começar a me preparar. Eu amo treinar, quem me conhece sabe o quanto eu amo treinar, o quanto amo fazer atividade física, amo dançar. O Festival acaba e eu já estou vivendo em função do próximo. Mantenho uma alimentação regrada durante todo o ano, evito comer besteiras, não só por questões estéticas, mas de saúde também!

Isabelle se prepara para defender pela primeira o item 19 do festival | Foto: Mauro Jorge

Como você sente o clima do público para o festival deste ano?

Isabelle - A força desse festival é muito incrível. O torcedor encarnado é muito forte. Ele vive o ano todo o festival. Ele quer saber sobre os detalhes o ano todo, acompanha tudo, é incrível. Está em janeiro e já estamos falando sobre o evento. Já iniciaram as vendas dos ingressos. Torcedores já compraram. Isso é muito bom, porque quem ganha é Parintins e os dois bois ganham. E nenhum dos bois vive sem o outro. Pelo menos o Garantido precisa do contrário para ganhar, né? (risos).



Isabelle Nogueira - Cunhã-poranga do Garantido | Foto: Mauro Jorge

Edição: Wallace Abreu