Neon vira tendência nos looks de academia

Nas coleções 2018 de sportswear, o neon aparece nas estampas e malhas. | Foto: Divulgação

Depois de ser utilizado como acessórios de festas e detalhes em tênis, o Neon se tornou tendência no mundo da moda e agora se torna também referência nos looks esportivos. Nas coleções 2018 de sportswear, aparece nas estampas e malhas. A tecnologia inserida nas peças é diferenciada e fica evidente apenas quando exposta à luz ultravioleta, também conhecida como luz negra.



A malha foi desenvolvida para trazer um diferencial e chamar atenção para as estampas dos looks esportivos. Neste 2018 será possível encontrar esta tecnologia em calças, shorts, saias, legging, body, blusões, tops, moletons, jaquetas, macacões, vestidos, entre outras peças de academia.



Composta por 92% de poliamida e 8% elastano, o produto Neon, da Texneo é a aposta da marca para esta tendência Gerente de produto da Texneo, Talita Murda, afirma que este produto foi desenvolvido para contribuir com modalidades esportivas que utilizam a luz ultravioleta como aulas de dança e treinos de spinning e bike indoor.



Forte tendência no exterior, academias brasileiras já começam a realizar treinos com a luz negra para tornar as práticas ainda mais animadas e diferenciadas. "Nos dias atuais está cada vez mais concorrido encontrar um espaço nos compromissos para as atividades físicas. Nesse sentido as academias estão inovando em opções de exercícios e o mercado fashion esportivo também precisa acompanhar este desenvolvimento", afirma Talita.



A malha Neon ainda possui filtro solar fator 50 inserido nas tramas, para quem quiser utilizar para os treinos outdoor, e tecnologia Highclo, que oferece três vezes mais resistência à água clorada do que as malhas tradicionais.

Leia mais:

Produção da peça Fazendinha da Zelda seleciona atores em Manaus