Manauscult disponibiliza Edital de Audiovisual para consulta pública

Manaus - Até a próxima quarta-feira (14), está aberta a consulta pública do Edital Prêmio Manaus de Audiovisual 2018, que será lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Todos os interessados em propor mudanças e apresentar sugestões sobre o edital podem participar da consulta.

Leia também: Ator Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia

O texto da minuta do edital, além de todos os anexos, está disponível na íntegra no portal Viva Manaus (vivamanaus.com), ou no link direto vivamanaus.com/consultapublicaaudiovisual2018. Para participar da consulta pública, basta preencher o formulário online disponível no próprio site, informando dados como nome, telefone e e-mail, e as sugestões de alteração, lembrando sempre de identificar os respectivos itens.

O edital prevê a seleção de até seis projetos audiovisuais, nos formatos curta-metragem e telefilme. O investimento previsto é de R$ 900 mil, sendo R$ 300 mil disponibilizados pela Prefeitura de Manaus e R$ 600 mil pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Este é o segundo ano em que o Edital Prêmio Manaus de Audiovisual será lançado com a suplementação da Ancine.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Cientistas encontram primeiro indícios de planetas fora da via láctea

Após matar homem a tiros em lanche, criminosos fogem de carro

Falso PM é preso com arma e fardamento na Zona Sul de Manaus