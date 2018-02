Balé Folclórico leva tradições ao palco em ‘Ritos Amazônicos’

O espetáculo conta com direção de Conceição Souza | Foto: Divulgação

Manaus - As tradições dos povos que vivem na Amazônia servem de fonte para o espetáculo que o Balé Folclórico do Amazonas apresenta nesta quinta-feira (08), às 20h, no Teatro Amazonas. “Ritos Amazônicos” reúne elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas, o cotidiano dos ribeirinhos e as danças típicas amazônicas numa montagem de movimento, cores e música.

Com direção de Conceição Souza e assistência de direção de Magda Carvalho, “Ritos Amazônicos” explora elementos diversos da tradição dos povos da Amazônia. “Temos a iniciação do menino indígena, o solo de canto geral da índia, o dia a dia dos pescadores e caboclos, as danças folclóricas tradicionais”, enumera Conceição, exemplificando algumas cenas da produção.

No segmento das danças amazônicas, o espetáculo resgata expressões tradicionais como a “desfeiteira”, dança lúdica de origem portuguesa que ganhou espaço na cultura popular do Amazonas. Outras são o “maçariquinho”, comum nos Estados do Norte e do Nordeste, com movimentos em ritmo de “carimbo”; e o “camaleão”, dança em que os pares executam passos distintos.

Embalando a coreografia, executada no palco por 24 bailarinos, com duração aproximada de 40 minutos, o espetáculo conta com a participação ao vivo do percussionista Tércio Macambira. A trilha sonora tem ainda composições conhecidas do cancioneiro amazonense, enriquecendo a apresentação com suas histórias e sua representatividade cultural.

“Ritos amazônicos” tem ingressos para plateia e frisas a R$ 50; os demais assentos são livres. O espetáculo tem classificação indicativa livre.

Serviço

Espetáculo “Ritos amazônicos”, com o Balé Folclórico do Amazonas

Data/hora: Quinta-feira, dia 8 de fevereiro, às 20h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Ingressos para plateia e frisas a R$ 50; demais assentos livres

Informações: (92) 3232-1768

Edição: Wallace Abreu

