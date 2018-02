Plaza Park desenvolve ação social com crianças do 'Pequeno Nazareno'

Manaus - Na primeira edição do “Plaza Convida” deste ano, que acontece no próximo dia 8, o Manaus Plaza Shopping recebe a associação beneficente “O Pequeno Nazareno”. A ação em parceria com o Grupo Alemã e o Plaza Park, tem como objetivo proporcionar um dia de lazer e diversão para os pequenos.

O Pequeno Nazareno é uma associação beneficente sem fins lucrativos que desenvolve projetos com crianças e adolescentes em situação de rua, vítima de exploração do trabalho infantil e outras violações de direitos.

Eles ainda desenvolvem três projetos para esse público: “Acolhimento Institucional”, “Abordagem Social de Rua” e “Profissionalização de adolescentes egressos das sinaleiras da cidade”.

Durante o Circuito Cultural realizado em janeiro no centro de compras, foram arrecadados alimentos não perecíveis, os quais serão repassados para a instituição que atualmente acolhem 12 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos e atendem mais de 100 crianças em seus projetos.

Além das brincadeiras no Plaza Park, que conta com diversos jogos e brinquedos, os pequenos receberão lanches fornecidos pelo Grupo Alemã que é parceira da ação para fazer desse dia uma experiência ainda mais completa.

Luciana Carvalho, gerente de marketing do centro de compras enfatiza a importância de ajudar. “Durante as inscrições do Circuito Cultural, pedimos aos concorrentes que doassem um quilo de alimento com a intenção de ajudar uma instituição e ‘O Pequeno Nazareno’ foi a escolhida”.

