Garantido entra em processo de finalização do CD com as toadas de 2018

Manaus - Márcia Siqueira, uma das vozes mais marcantes da música amazonense, começou a pôr voz no CD “Auto da Resistência Cultural”, tema que será defendido pelo Boi Bumbá Garantido no Festival Folclórico de Parintins, em 2018, nesta terça-feira (6) em Manaus. A Rosa Vermelha do Garantido, como a cantora é conhecida no universo musical do folclore parintinense, é a terceira voz do CD deste ano, ao lado de Sebastião Júnior e Israel Paulain, levantador e apresentador do Boi Garantido.

Esta não é a primeira vez que Márcia Siqueira participa do CD oficial da agremiação, mas, ela confessa que desta vez a emoção está sendo muito maior, pelo fato de completar 20 anos no Garantido. “A cada participação, a emoção se renova, mas este ano é mais especial: são vinte anos no Garantido. A emoção é imensa”, garante.

Márcia Siqueira também não poupa elogiou a equipe de produtores formada por Alder Oliveira e Enéas Dias, coordenadores musicais da Comissão de Artes do Garantido, e pelos músicos Valdenor Filho (o Pelado) e Paulinho Du Sagrado. “O trabalho está maravilhoso, grande produção, grandes profissionais envolvidos. São maravilhosos e tenho certeza que a emoção vai prevalecer mais uma vez na arena”, afirma.

Márcia Siqueira vai cantar duas das 21 toadas selecionadas para compor o CD “Auto da Resistência Cultural”, as toadas “Prece Cabocla” e “Desejo de Catirina”, composições do trio Enéas Dias, Marcos Moura e João Kenedy.

De acordo com o produtor Alder Oliveira, 23 músicos estão envolvidos na produção, além de componentes do Comando Garantido, responsáveis pelo coro de galera registrado em algumas das musicas. Segundo ele, já foram gravados os arranjos de cordas, percussão, coro de torcida e vozes de apoio. Estão sendo concluídos os arranjos de teclado e de sopro (metais). A próxima etapa será a inclusão das vozes principais de Sebastião Junior e Israel Paulain.

A expectativa da equipe de produtores encarnados é concluir o trabalho até o final do mês de fevereiro, quando então a direção do Garantido fará o comunicado oficial sobre a data de lançamento do CD “Auto da Resistência Cultural”.

Edição: Wallace Abreu

