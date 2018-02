Arena Pub promove festa com forró, axé e pagode, nesta quinta (08)

Grupo Freelance | Foto: Divulgação

Manaus - Em clima de Carnaval, o Arena Pub promove uma edição bem especial de sua festa de quinta-feira. O "Forró do Netão” recebe pela primeira vez, o grupo de pagode Freelance. Os cantores Jardel Santos e Lucélia Souza, e a banda Xote com Pimenta também são atrações da noite. Os shows começam a partir das 22h, na casa noturna localizada na entrada do shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, nº 219, bairro Dom Pedro.

Ninguém paga para entrar na casa até às 23h. Depois, o ingresso passa a custar R$ 30. A taxa da ‘rolha’ (entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) vai custar R$ 30 até 23h. Aqueles que forem ‘clicados’ pelo fotógrafo oficial da festa, que estará circulando pela pista de dança, terão suas fotos disponibilizadas na página: facebook.com/forrodonetaooficial.



Com três anos de formação, o Freelance tem como integrantes: Deuzimar Fonseca (voz), Brenner Jackson (pandeiro e voz), Cassiano (violão) e Rodrigo Souza (bateria e direção musical). Com um set-list diversificado, o grupo toca os maiores sucessos do samba, swingueira e axé sem perder a essência do pagode. As versões de hits como "Que tiro foi esse", "Vai malandra" e "Agora vai sentar" são alguns destaques do repertório.

SERVIÇO

O QUÊ: Forró do Netão com Jardel Santos, Lucélia Souza, Grupo Freelance e Xote com Pimenta

QUANDO: 08/02 (Quinta-feira)

QUANTO: Entrada liberada até 23h. Após, R$ 30.

ONDE: Arena Pub – Av. Pedro Teixeira, 219 – Dom Pedro – Zona Centro-Oeste (Entrada do Shopping Arena Mall, ao Lado da Japurá Pneus)

HORÁRIO: 22h

INFORMAÇÕES: (92) 99154-4664

