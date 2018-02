Festa para arrecadar dinheiro para Arlindo Jr. será nesta sexta (9)

Parintins- Para ajudar no tratamento de câncer do ex- apresentador e levantador de toadas do Boi Caprichoso, Arlindo Júnior, a Prefeitura de Parintins organizou uma festa solidária. O evento acontece nesta sexta- feira (9), no show Club Ilha Verde, na cidade parintinense. A iniciativa partiu de secretários municipais, empresários parintinenses e da própria prefeitura. A campanha reconhece a importância do cantor para o Festival Folclórico de Parintins.

Além de ícone do Festival Folclórico de Parintins, Arlindo Júnior é embaixador da cultura parintinense. Este é um meio de ajudá-lo neste momento delicado no qual o cantor está passando.

A festa será a abertura oficial do Carnaboi com atrações como: os DJs Alex e Adelino Aguiar, David Assayag, Tony Medeiros, Israel Paulain, Prince do Boi, grupo Toada de Roda e Banda Swingueira . Toda a arrecadação será revertida para tratamento do artista.

A venda de ingressos, tururis, mesas e camarotes para o evento filantrópico ocorrerão na entrada do Show Club Ilha Verde e em diversos pontos da cidade.



O ingresso com tururis azuis ou vermelhos serão vendidos ao preço de R$ 20 enquanto só o ingresso será comercializado por R$ 10. Na compra de quatro tururis, o comprador ganha uma mesa automaticamente.



Além disso, o evento será transmitido ao vivo por meio da rede social da Prefeitura de Parintins o Facebook.

Histórico

Em junho, Arlindo esteve em São Paulo, quando foi diagnosticado com inflamação no pulmão e melhorou de saúde após tratamento. Em outubro, após o primeiro turno das eleições, no dia 3 de outubro, o cantor retornou ao hospital para novos exames, quando descobriu que estava com um derrame pleural, mais conhecido como água na pleura. Arlindo precisou ficar internado por 10 dias, para retirada do líquido. Após alta, foi recomendado ficar 15 dias em recuperação quando se sentiu mal novamente e fez os exames que detectaram o câncer.





