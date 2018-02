Parque temático da Turma da Mônica funcionará até 18 de fevereiro

O parque funciona de 10h às 22h | Foto: Divulgação

Manaus - As férias escolares chegaram ao fim, mas ainda há tempo para as crianças aproveitarem o parque temático “Esporte Turma da Mônica”, no Amazonas Shopping. A atração, que funciona até o dia 18 de fevereiro, reúne uma série de atividades interativas, envolvendo modalidades esportivas, além de um espaço onde as famílias podem se divertir, registrando e compartilhando suas fotos e selfies. O parque funciona de 10h às 22h, na praça de eventos do shopping.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, explica que a atração é gratuita e direcionada a crianças de 3 a 10 anos. O Parque conta com um circuito de seis atividades esportivas. São elas: Arco e Flecha para testar as habilidades motoras e de concentração; Gol de Ouro, cujo objetivo é marcar gols de pênalti, enquanto a outra criança tenta impedir a entrada da bola; Basquete da Turma, para acertar a cesta é preciso muito foco e os pontos são contabilizados em painel eletrônico; na Ginástica Elástica, as crianças podem pular de alegria e fazer acrobacias como um ginasta; já na Natação com Bolinhas, a diversão é mergulhar e nadar; e na Ciclo-Faixa, as crianças utilizam bicicletas para acionar um painel com luzes que se acendem gradativamente.

