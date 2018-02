Augusta Haus realiza a primeira edição do ‘Carnahaus’ neste sábado

Manaus - Com o tema ‘Festa da Peruca’, a Augusta Haus (Avenida Pedro Teixeira, 3.077, Arena Mall) realiza a primeira edição do seu bloquinho de Carnaval batizado de ‘Carnahaus’. A festa acontece neste Sábado Gordo de Carnaval (10), a partir das 23h e terá como atrações os djs Carol Amaral, Ohana Jenner, MS Cheddar e Fefa Bach.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por meio do Sympla (sympla.com.br/augustahaus) ou na bilheteria do local ao preço de R$ 20 (pista) e R$ 40 (VIP), até meia-noite e R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP), após meia-noite. E quem estiver de peruca, paga meia-entrada no ingresso de pista até 0h30.

“Na última semana tivemos o ‘Carnavrau’, em parceria com a Hotline Mao e foi um sucesso! Esta semana retomamos o tema de Carnaval e com uma noite que promete ser divertida e super irreverente. Vale usar fantasia, máscara, tinta, glitter e, claro, muita peruca também. Afinal de contas, todas as tribos se encontram na Augusta para curtir uma noite animada, com segurança e com diversão garantida”, comenta Léo Vasconcelos, sócio proprietário da casa.

Além do time de DJs, a noite contará com a performance do Grupo Ego que, semanalmente, se apresente na Augusta Haus, sempre com uma coreografia e uma produção diferentes.

As promoções nos bares também estão garantidas, assim como os drinques de boas-vindas. “Portanto, se você ainda não tiver o que fazer neste Sábado de Carnaval ou quiser continuar se divertindo noite adentro, essa é a opção”, finaliza Vasconcelos. Para reserva do camarote/mezanino, basta entrar em contato por meio do telefone (92) 98119-9994.

‘Favela Augusta’

Porém, antes do ‘Carnahaus’, o público pode conferir, nesta sexta-feira (9), mais uma edição da festa ‘Favela Augusta’, a partir das 23h, com muito funk e uma ‘pitadinhas’ de Carnaval, afinal de contas, a data pede.

Os ingressos custarão R$ 20 (até meia-noite) e R$ 30 (após meia-noite) e podem ser adquiridos antecipadamente no Sympla (sympla.com.br/augustahaus) ou na bilheteria do próprio local. Os responsáveis por comandar as picapes da casa noturna serão os DJs José Lucas, Omã Freire, Ordin@rias e Felipe Bach.