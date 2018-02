‘Meia Noite Acaba’ agita a noite deste sábado

Reservas e informações através do telefone 98409-6575 | Foto: Divulgação

Manaus – A tradicional roda de samba “Meia Noite Acaba Folia” vai cair na folia. A festa será neste sábado (10), a partir das 18h. Os melhores sucessos do ritmo da folia momesca, serão apresentados com os shows do grupo Loka Tentação e dos músicos Uendel Pinheiro e Dennys Salvador. No repertório dos artistas, muito axé, marchinhas de carnaval e é claro muito samba.

Os ingressos custam R$20 preço único e para quem quer economizar, a entrada é liberada até às 20h. A roda de samba “Meia Noite Acaba” funciona todos os sábados e está localizada na Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras, em frente ao Posto Shell. Reservas e informações através do telefone 98409-6575.

