Porão do Alemão promove 16 horas de rock

Manaus - O Templo do Rock entra no clima de Carnaval e prepara um super desfile de atrações. O Porão Rock Festival deste ano, será em 2 momentos, iniciando às 14h na área externa com 3 atrações musicais e com entrada FREE, em seguida, a partir de 19h, o palco principal da casa recebe os maiores “enredos” de rock, com 7 especiais até o dia amanhecer.

Esta tradição se repete por vários anos, onde o Porão troca o nome “bloco/banda” por “festival”, por entender que o público que aprecia o rock, não frequenta carnavais com marchinhas e outros estilos musicais típicos desta época. A procura por esse evento é grande, pois, seu formato foge do tradicional e transforma o bar em um verdadeiro festival de rock, com mais de 16 horas de música.

Como diferencial para este ano, a organização do evento preparou 2 ambientes para proporcionar maior conforto aos clientes e amantes do rock. Iniciando às 14h, o estacionamento cede espaço para um palco externo com 3 atrações, formando um verdadeiro aquecimento para o grande momento, que tem início às 19h no palco principal do bar. O cronograma do festival segue conforme abaixo:

ÁREA EXTERNA — 14h às 19h

- The Kobe Rock Band — 16:00 às 17:00

- Major Elias — 17:20 às 18:20

- The Vardia — 18:40 às 19:40

ÁREA INTERNA — 19h até amanhecer

- Especial RED HOT CHILLI PEPPERS — Jungle Peppers — 19:20 às 20:20

- Especial MAMONAS ASSASSINAS — Rahvox — 20:30 às 21:30

- Especial NIRVANA — Seaside — 21:40 às 22:40

- Especial MASSACRATION — Shellter — 22:50 às 23:50

- Especial KISS — Sonora — 00:00 às 01:00

- Especial PITTY — High Voltage — 01:10 às 02:10

- Especial GUNS N’ ROSES — Firewall — 02:20 até amanhecer

PROMOÇÕES DO CARDÁPIO

Outro ponto forte do festival serão as promoções de comes e bebes. No quesito bebidas, o bar disponibilizará 10 mil drinks (Caipirinha e Caipiroska) e 10 mil latinhas de Brahma (269 ml), ambas em dobro e durante a noite toda.

Na culinária, diversos petiscos estarão com preços reduzidos, já o tradicional X-Salada custará apenas R$ 7,00. A grande novidade deste evento é o “Churrascalho”, trata-se de uma modalidade de churrasco idealizada pelos proprietários, como uma refeição rápida para quem está apreciando um show. Para o proprietário, William Lauschner, esse novo churrasco foi adaptado para o festival, “Este produto foi idealizado para facilitar quem gosta do tradicional churrasquinho, porém, incrementamos com farofa, arroz e alho torrado, para ser uma refeição reforçada para aguentar tantas horas de evento”.

A entrada pode ser adquirida antecipadamente na bilheteria da casa durante o funcionamento ou no final da Ladeira Porônica em horário comercial (9h às 17h), ao valor de R$ 15 para entrada na Pista e R$ 30 para a Vip. O evento acontece na segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro, a partir de 14h, no estacionamento do bar.

SERVIÇO

O QUE: PORÃO ROCK FESTIVAL

ONDE: PORÃO DO ALEMÃO (Av. São Jorge, 1986 — São Jorge)

HORÁRIO: A PARTIR DE 14h

