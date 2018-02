Faustão recebe alta após passar por cirurgia de emergência

Após ter passado por uma angioplastia para desobstruir uma artéria, o apresentador Fausto Silva foi liberado nesta quinta-feira, 8, para voltar à sua casa, de acordo com mensagem publicada por Luciana Cardoso, sua mulher.

Leia também: Arlindo Júnior está com câncer na pleura; notícia foi divulgada pelo cantor em rede social

"Tudo certo! Obrigada a todos pelas mensagens. De volta pra casa!", escreveu em seu Instagram.

De acordo com a Globo, o Domingão do Faustão do próximo domingo, 11, já estava gravado e irá ao ar normalmente. Para a semana seguinte, 18, a previsão é de que seja ao vivo.

A equipe médica que atendeu Fausto Silva detectou a obstrução de uma artéria por meio de exames de rotina. Sendo assim, o apresentador foi submetido a uma cirurgia de desobstrução chamada angioplastia.

A angioplastia é um procedimento pouco invasivo realizado com cateteres. A assessoria de imprensa da Globo confirmou a internação e que o estado de saúde do apresentador é bom. Confira a íntegra da nota enviada pela emissora abaixo:

"Em um exame de rotina, Fausto detectou a obstrução de uma artéria e se submeteu a uma angioplastia na noite de ontem. O apresentador passa bem e terá alta ainda hoje."

Leia mais:



Lembra do 'Fantasia'? Programa fez sucesso na década de 90 no SBT



'Sílvio Santos vem aí': dono do SBT completa 60 anos como apresentado

Ainda não definiu? Confira nossas dicas de maquiagem para o Carnaval