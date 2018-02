BBB: Breno diz que Ana Clara lhe atrai mais do que Jaqueline

Brasil - Por essa Jaqueline não esperava! Numa conversa com Nayara, Breno falou sobre os relacionamentos dentro da casa, e a sister questionou por quem ele se sentia mais atraído: Ana Clara ou Jaque?

“A Ana! A Jaque, na verdade, eu ia esperar passar o Paredão para trocar uma ideia com ela. Eu não estava na vibe de ficar junto. Foi questão de homem e mulher... já era para eu ter ficado com ela antes, eu que dei uma segurada. Ela é gata para caramba. É difícil ficar três aqui...”, respondeu o arquiteto.

"Mas acho que a Ana troca mais ideia...", opinou a jornalista.

“Os papos da Ana são mais parecidos com os meus... Tenho maior interesse da gente trocar papo fora daqui... se der vontade de novo, suave”, revelou o brother.

Ana Clara desabafa

Em conversa com Paula, Ana Clara diz que está preocupada com a prova do líder nesta quinta-feira (8). "Não sei até quando eu vou conseguir sustentar sozinha. Porque tem gente que não é muito fã do meu pai, só que gosta de mim. O Lucas mesmo. Falou que levou muito em consideração o fato de gostar de mim", desabafa a sister. "O ruim de jogar em dupla é isso", concorda a mineira. "É muito ruim estar aqui com o meu pai. É lógico que é uma situação nova, muito legal, mas mano...", frisa a carioca.





