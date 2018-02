Anime Jungle Party traz atrações nacionais do mundo geek a Manaus

Manaus — O tradicional evento nerd 'Coca-Cola Anime Jungle Party' já tem data marcada para a sua primeira edição de 2018. A diversão está garantida para o público jovem nos dias 24 e 25 de fevereiro no Clube do Trabalhador do Sesi, localizado na av. Cosme Ferreira, número 3295, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Apesar de ser uma edição pocket, as atrações não são nada pequenas. O AJP, como o evento é popularmente conhecido, traz o jogador profissional de League of Legends conhecido pelo codinome Kami. Além dele, os youtubers do canal Bunka Pop e o dublador Ricardo Juarez também são presenças confirmadas no evento.

O jogador profissional de League of Legends Kami é a principal atração do evento | Foto: Divulgação

De acordo com o organizador Leonardo Tamietti, os três convidados devem trazer cerca de 3 mil pessoas nos dois dias do evento. "O Kami era um jogador que era esperado aqui no ano passado, mas teve que desmarcar, então a expectativa do público daqui é bem grande para conhecê-lo", explica ele.



Kami, ou Gabriel Bohm, é um jogador profissional do game online League of Legends. Ele faz parte do time paiN desde 2011. O jogador já foi considerado o mais caro da categoria no Brasil, sendo avaliado em até R$ 1 milhão. Em outubro do ano passado, o jovem de 22 anos lançou o livro "Lendário", onde conta detalhes sobre sua carreira de jogador e bastidores das competições online.

Os outros convidados especiais do AJP não ficam para trás. Ricardo Juarez é conhecido por ser a voz de personagens icônicos, como o personagem Johnny Bravo e o guerreiro Kratos, do jogo God of War. Já os youtubers Jack e Moon são os responsáveis pelo canal de cultura pop oriental Bunka Pop, que falam de animes, mangás e cosplay.

A arte de se caracterizar como personagens de jogos e animes é um dos destaques do Coca-Cola Anime Jungle Party. Leonardo adianta que o concurso de cosplays é um dos carros-fortes do evento. "Estamos disponibilizando a entrada gratuita de 50 cosplayers por dia e vamos ter uma banca especializada em julgar a caracterização dos competidores", adianta Tamietti.

Na edição de fevereiro do ano passado, o youtuber Muca Muriçoca fez a alegria dos fãs amazonenses | Foto: Divulgação

Para conseguir a entrada gratuita, basta enviar uma mensagem na página oficial da Coca-Cola Anime Jungle Party, informando o interesse em participar do evento. A gratuidade é disponível para os 50 primeiros que preencherem as vagas.

Segundo o organizador do evento, esta edição pocket deve servir de alternativa para o público geek que procura interagir e se divertir fora das bandas e blocos de Carnaval. A ideia do primeiro AJP, realizado em 2005, surgiu com uma simples conversa de amigos. "Queríamos juntar pessoas com os mesmos gostos e conversar sobre animes, jogos e esses assuntos que não reuniam grande atenção na época", conta Tamietti.

Para adquirir as entradas para o Coca-Cola Anime Jungle Party, basta comprar na Central de Atendimento do Clube do Trabalhador do Sesi ou na loja Daray, localizada no primeiro piso do Amazonas Shopping. Para mais informações, (92) 99198-8076.

