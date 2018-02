Corpo de Dança do Amazonas realiza seleção de novos bailarinos

Manaus - O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) está realizando audições para selecionar novos bailarinos. É a primeira vez, desde 2013, que o CDA realiza o processo. As seleções, que começaram quinta-feira (08) e continuam nesta sexta-feira (09), no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro, zona sul).

Ao todo, 100 candidatos, sendo 48 homens e 52 mulheres, se inscreveram para as seleções do CDA. O corpo de dança é um dos oito corpos artísticos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) que ofereceram vagas para bolsistas, músicos profissionais, coralistas e bailarinos profissionais em 2018.

De acordo com o diretor do CDA, Getúlio Lima, os candidatos passam por diversas etapas até serem aprovados. “Nós realizamos aulas em grupo e analisamos como eles se desenvolvem e também acompanhamos o que eles têm para nos mostrar e depois seguimos para a fase de entrevista”, explica. “Neste ano, nós temos dez vagas em aberto, mas isso não quer dizer que temos que preencher todas elas. Nós vamos prezar pela qualidade de nossos bailarinos”, ressalta Getúlio.

Foto: Divulgação

Audições

Na quinta-feira (08), bolsistas e bailarinos profissionais externos, ou seja, que nunca fizeram parte do Corpo de Dança do Amazonas, participaram das audições na tentativa de conquistar uma vaga no grupo. Já nesta-sexta-feira (09), membros do CDA vão passar pelas avaliações.

O bailarino Ian Queiroz, de 19 anos, esteve no primeiro dia de audições para tentar conquistar uma vaga. Ele conta que treinou por muito tempo para realizar o processo. “Além de ser bolsista do professor do CDA eu também estudo Dança na Universidade do Estado do Amazonas. Eu estou muito ansioso, mas feliz por estar passando nas etapas do processo, até agora”, conta.

Sobre a possibilidade de encontrar novos talentos, Getúlio ressalta a relevância de seleções como estas. “Essas audições são de extrema importância. Tem um tempo que a gente está esperando para realizá-las e o CDA está muito feliz com essa possibilidade de abrir novas vagas. A gente espera poder contar com bailarinos excelentes que sei que temos por aí”.

O secretário de Cultura, Denilson Novo, disse que a Secretaria de Estado de Cultura utiliza as audições como uma ferramenta para gerar oportunidades aos artistas do Estado. “Estamos trabalhando de forma integrada para gerar mais oportunidades para nossa gente. O objetivo é trazer renovação a todos os nossos corpos artísticos”.

A lista de aprovados, da classificação e dos candidatos aptos ao cadastro reserva de cada corpo artístico será divulgada no dia 7 de março, através do site www.agenciacultural.org.br

