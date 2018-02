Festival tecnológico é a atração do Millennium Shopping para o feriado

O evento é gratuito e acontecerá na loja 283, em frente à cafeteria Di Café | Foto: Divulgação

Manaus - Com oficinas gratuitas, o Millennium Shopping realizará um festival tecnológico para a garotada, nas tardes dos dias 12, 13 e 14. Na atração, eles poderão participar de três oficinas de ciência da computação e criação de jogos. A ação acontece em parceria com a Happy Code School, uma escola de tecnologia e inovação criada a partir da necessidade do ensino de ciências da computação para crianças e adolescentes.

“Será uma atração diferenciada para quem quer fugir um pouco da folia e incentivar a garotada de casa a estimular a curiosidade e a utilização da tecnologia para melhorar o mundo, além de colaborar para a alfabetização digital”, disse a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Das 14h30 às 15h30, será realizada a Oficina Minecraft, destinada para crianças de 8 a 12 anos. “Através dela, as crianças serão introduzidas à ciência da computação através do jogo Minecraft. Elas terão contato com a programação Java e através de modificações nessa linguagem, irão acrescentar novos itens e novas possibilidades de jogo”, explicou Yuri Teixeira, diretor da unidade da Happy Code School em Manaus.

Das 15h45 às 16h45, a garotada de 7 a 10 anos poderá participar da Oficina Construct, onde aprenderão mais sobre criação de jogos. Nela, será possível ter o primeiro contato com a lógica de programação necessária para o funcionamento de um jogo e ao final da aula terão criado um modelo simples de jogo.

E, das 17h às 18h, acontecerá a Oficina Unity para os não tão pequenos assim, com idade de 11 a 16 anos. “Já nessa atividade, os adolescentes terão o primeiro contato com a Unity, uma plataforma profissional de criação de jogos. Nas três oficinas, os participantes terão o conhecimento necessário para a criação dos seus primeiros projetos tecnológicos”, informou o diretor da escola, que também está presente em países como Portugal, Espanha e Estados Unidos.

O evento é gratuito e acontecerá na loja 283, em frente à cafeteria Di Café. As vagas são limitadas e para se inscrever basta entrar em contato através dos telefones (92) 4101-0844 / 98128-9209.

