EM TEMPO prepara estrutura especial para a cobertura do Carnaval 2018

Manaus — Abram alas que o Carnaval 2018 já está oficialmente na avenida e o Portal EM TEMPO vai trazer o desfile das escolas do Grupo Especial em primeira mão. A festa tem início às 20h deste sábado (10) e só acaba às 6h30 do domingo (11) no Sambódromo, localizado na av. Pedro Teixeira, número 2565, bairro Flores, zona Centro-Sul.

De acordo com a editora-executiva do Portal EM TEMPO, Gláucia Chair, serão oito profissionais envolvidos na cobertura do desfile. "Ao todo, serão 12 horas no Sambódromo, com flashes ao vivo trazendo detalhes sobre o desfile, bastidores e notícias do entorno do sambódromo", afirma.

Há duas semanas, o portal apresentou uma novidade para a cobertura neste ano. Um hotsite especial para o Carnaval, hospedado na aba principal do portal. "Estamos atualizando este site há 15 dias com todas as informações referentes as bandas, blocos e desfiles. Não poderíamos ficar de fora dessa grande festa no sambódromo e os internautas também não vão ficar", ressalta Chair.

De acordo com a ordem de sorteio, a primeira escola a desfilar é a Sem Compromisso, que desce a avenida a partir das 20h. Homenageando a figura histórica do samba manauense Dona Zuzu, a escola promete uma viagem nostálgica ao Boulevard Álvaro Maia e à Manaus de antigamente. Em seguida, às 21h20, a Andanças de Ciganos vem homenageando a cachaça, típica bebida brasileira. Contando a trajetória desde da cana-de-açúcar até chegar nos bares, a escola deve trazer um desfile inovador e irreverente.

Já a tradicional Aparecida vem às 22h40 entoando um samba-enredo que fez sucesso 30 anos atrás: “Os Maués: origem divina, destino humano”. Ganhando uma nova roupagem, a Aparecida vem resgatando a época áurea dos desfiles na av. Djalma Batista e algumas novidades que só serão apresentadas na avenida.

A quarta escola a desfilar no Sambódromo é a Grande Família, iniciando à 00h. A tradicional escola da Zona Leste vem homenageando a Colômbia e suas famosas esmeraldas. As alas devem contar a colonização, emancipação dos colombianos e, por fim, a exploração do mineral precioso.

A segunda metade do grupo especial começa com o Reino Unido da Liberdade, às 1h20. Com um samba-enredo homenageando os professores, a agremiação ressalta os valores de respeito e amor a essas figuras importantes na educação do amazonense. Em seguida, a Vitória Régia desce a avenida a partir das 2h40. A escola traz no samba-enredo a história da advocacia, desde a criação das leis até a Ordem dos Advogados do Brasil no nosso Estado.

A penúltima escola a desfilar é a Unidos do Alvorada, que entra às 4h da manhã. "Purus de Filhos Guerreiros", trazendo a magia da história local. Por último, a Vila da Barra traz o samba-enredo tratando do grito, que abrange desde as emoções básicas humanas até mesmo as revoltas sociais do povo brasileiro.

Segurança

Para quem pensa em evitar a folia por questões de segurança, uma novidade: o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) divulgou a utilização de sete câmeras e um drone no Sambódromo. O equipamento será disposto em pontos estratégicos do local, visando dar maior apoio às equipes de polícias Civil e Militar presentes durante o desfile.



Segundo o vice-governador e atual secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, a segurança é uma prioridade para esta época festiva. "Todos os eventos terão a presença da Polícia Militar, com pelo menos uma viatura nos informando sobre a situação de forma integrada", afirma.

Outra boa notícia para os foliões que vão participar da festa no Sambódromo é a disponibilização de linhas extras de ônibus na área. No total, as linhas que atendem o entorno do Sambódromo vão operar com 480 veículos. “As linhas extras devem operar a partir de zero hora, indo até às 4 da manhã. Conforme determinação do prefeito Arthur Neto, iremos garantir transporte, para que todos possam brincar o carnaval”, destacou o responsável pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Franclides Ribeiro.

Confira aqui as linhas extras que devem funcionar a partir de 00h:

500 – Novo Israel – T1 – Centro

560 – T4 – Cidade de Deus – Nova Cidade – T1 – Centro

640 – T4 – T3/ Sambódromo

652 – T4 – T5 – V8 – T1 – Centro

678 – T4 – T5 – Ponta Negra

704 – Betânia – Sambódromo

010 – Norte – Sul – T2 – Sambódromo

Edição: Wallace Abreu

