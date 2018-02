Helena e Marina: Ivete Sangalo dá luz à gêmeas em pleno Carnaval

Tranquila, alegre, como sempre, foi assim que Ivete chegou para o trabalho de parto | Foto: Reprodução/Instagram

São Paulo - Helena e Marina foram os nomes escolhidos pela cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Caby, para as gêmeas nascidas na madrugada deste sábado (10).

A médica Luciana Vieira Lopes, que acompanhou a gravidez da cantora e fez o parto da artista, falou com a imprensa sobre o assunto.

“O parto foi lindo. Ivete chegou muito tranquila. O parto transcorreu sem intercorrência. Nasceram lindas e saudáveis. As três passam muito bem, são choronas e espertas”, relatou a médica.

Famosos celebram nascimento

Luciano Huck compartilhou foto com os nomes das meninas e declarou: "Viva a família Sangalo Cady! Saúde, saúde e mais saúde. Meninas abençoadas pelo carnaval já nasceram no groove e no axé".

Angélica, com quem está casado há 13 anos, deixou um recado para a amiga. "Chegaram! Que alegria! Saúde e amor para a família".

Poliana Abritta, que participou de um encontro com ela e outras famosas na Bahia, deixou mensagem: "Minha linda, abençoada. Um lindo caminho de luz, de muito amor para as duas princesas: 'a da pipoca e a do trio'. Meu coração está em festa com você".

Em seu Instagram, Luciano Huck celebrou o nascimento das gêmeas | Foto: Reprodução/Instagram

"Chegaram! Que alegria ! Saude e amor pra familia" foram as palavras de Angélica para Ivete e o marido Daniel | Foto: Reprodução/Instagram





Evaristo costa publicou um vídeo de uma reportagem que fez com Sangalo e desejou saúde para a nova mamãe. | Foto: Reprodução/Instagram

