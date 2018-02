Bruna Marquezine usa sutiã ousado para desfilar em bloco do Rio

Bruna Marquzine, 22, musa do Bloco da Favorita, escolheu um look ousado para o desfile.



Em seu primeiro ano como musa, Marquezine, a malvada princesa Catarina de “Deus Salve o Rei” (Globo), afirmou sempre frequentar o Baile da Favorita.

“Estou fantasiada de Carnaval. Não precisa de tema para sair no Carnaval. Quero me divertir. Quero dançar”, disse a atriz.

Marquezine, que recentemente esteve em Paris para comemorar o aniversário de Neymar, usou um sutiã de pedrarias que cobria parcialmente seus seios. Ao ser questionada sobre a ausência do craque no Carnaval, a atriz afirmou que não iria passar as comemorações longe do namorado.

A atriz, que estava na área vip e separada da multidão, contou com dois seguranças para protegê-la no bloco. Cerca de 500 mil pessoas que acompanham o Bloco da Favorita,um dos primeiros a desfilar no Rio de Janeiro neste sábado (10).

O hit “Que Tiro Foi Esse?”, de JojoToddynho, abriu o Bloco da Favorita neste sábado (10). O desfile começou às 9h e reuniu famosas, como Raffa Brittes e Sheron Menezzes, em Copa Cabana, no Rio de Janeiro.

