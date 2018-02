Sem Compromisso abre os desfiles do Grupo Especial no Sambódromo

Manaus - “Eu não esperava essa homenagem. Esse Carnaval é tudo para mim”, destaca dona Zuzu, de 87 anos, a baiana mais antiga do Grêmio Recreativo Escola de Samba Sem Compromisso (Gressc), que em 2018 traz para a avenida do samba o enredo “Dona Zuzu, a Pérola dos Orixás, convida: Ô Yayá, vem ver! Ô Yayá, vem cá! Vem ver festança bonita no Largo do Boulevard”.

A escola, que abriu os desfiles no Centro de Convenções Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus, iniciou a apresentação às 20h10. Apesar de ser a grande homenageada da festa, dona Zuzu esbanjava tranquilidade ainda na concentração da escola de samba.

“Eu estou muito feliz e espero que todos também fiquem felizes com esse desfile da Sem Compromisso. Eu acredito no título”, destaca Zuzu, ressaltando que, durante os 87 anos de vida, a maior felicidade na agremiação foi durante o desfile de 1986 em homenagem à Joana Galante, com o enredo “Joana Galante – O Axé dos Orixás”.

| Foto: Marcely Gomes

De acordo com o presidente da agremiação, Jymmy Lins, a escola está preparada para ganhar o título do Carnaval em 2018. “Nosso samba está lindo e nossa escola está perfeita. Homenagear Zuzu é uma oportunidade de contar um pouco da história do Carnaval e também de uma das mais tradicionais avenidas de Manaus: a Boulevard Álvaro Maia”, destaca.

Um dos compositores da escola de samba, Betinho Filho agradece a Deus a oportunidade de homenagear Zuzu. “Tivemos essa inspiração maravilhosa e conseguimos compor um lindo samba enredo, não só para a Sem Compromisso, mais também para outras duas escolas de samba do Carnaval de Manaus. O coração é radiante de felicidade e se papai do céu permitir nós seremos campeões.

Um dos destaques do carro alegórico em alusão aos bailes da Boulevard Álvaro Maia, a empresária da área da educação Ziza Martis, de 56 anos, informou que a maior expectativa do desfile é ver Zuzu na avenida. “Já estava mais do que na hora de homenagearmos ela. A escola tem muita garra e fé de que vai conseguir o título em 2018”, destacou a empresária.

| Foto: Marcely Gomes

Apesar da alegria dos foliões e do samba que encantou foliões, a Sem Compromisso, infelizmente, sofreu alguns imprevistos quando um dos carros alegóricos que trazia grandes personalidades do Carnaval de Manaus e também da Boulevard Álvaro Maia engatou no meio da avenida e foi ultrapassado por algumas alas. Apesar do susto, a escola completou o desfile.