A história da cachaça é a aposta da Andanças de Ciganos este ano

Manaus - A história da cachaça em ritmo de Carnaval. Foi esta a aposta da Grêmio Recreativo Social Escola de Samba Andanças de Ciganos, que foi a segunda escola a entrar na avenida do samba do Desfile do Grupo Especial do Carnaval 2018.

A escolha do tema segundo o presidente Vilson Benayon, foi por conta da popularidade da cachaça no Amazonas e em todo o país, onde, também representa internacionalmente a raiz brasileira.

| Foto: Marcely Gomes

“Todos nós temos um pouco de cachaça. E juntando isto com samba no pé, a combinação fica mais que perfeita! Esta é a nossa proposta para mais este desfile, juntamente com muita alegria na avenida do samba”, completou o presidente.

Representando a rainha dos escravos, juntamente com uma fantasia repleta de brilho e tons de dourado, Raissa Santos, disse que é com muita emoção que desfila mais este ano pela Andanças de Ciganos.

Enquanto desfilar sob a chuva desta noite de Carnaval, ela completa: “A chuva, ao invés de atrapalhar, ajuda ainda mais, nos trazendo a energia da natureza e deixando nosso desfile regado de mais brilho e vontade de vencer”.

| Foto: Marcely Gomes

Histórico

Fundada em 1976 no bairro Cachoeirinha, a Andanças de Ciganos é a segunda escola mais antiga escola de samba do Amazonas, perdendo apenas para a Vitória Régia, que nasceu um ano antes no bairro da Praça 14 de Janeiro.