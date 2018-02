Aparecida homenageia Maués e aposta em enredo que foi campeão em 1988

Manaus - Com 22 alas homenageando Maués, a Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida foi a terceira agremiação a desfilar na avenida do samba, no Centro de Convenções Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Resgatando um enredo de 30 anos atrás: “Sinto um aroma no ar, o cheiro bom da minha terra”, a escola aposta no campeonato em 2018 e contagiou boa parte do público.

| Foto: Marcely Gomes

Um dos compositores do samba enredo, Cid Queiroz revela que a inspiração para o enredo aconteceu há três décadas. “Estou juntamente com as pessoas que fizeram o Carnaval daquele ano (1988), quando a Aparecida foi campeã, e estamos com a mesma expectativa de sermos novamente campeões”, destaca Queiroz.

Desfilando há dez anos pela escola, Maria de Fátima, de 37 anos, conta que o amor pela Aparecida vai além dos desfiles no sambódromo. “Eu acompanho a escola de janeiro a janeiro e é um prazer imenso estar novamente desfilando este ano pela minha escola querida. Tenho certeza que o título vira com esse enredo em homenagem a Maués”, garante a brincante.

| Foto: Marcely Gomes

Releitura

A Aparecia fez sucesso no desfile de 1988, quando ainda nem existia Sambódromo e as escolas de samba desfilavam na avenida Djalma Batista. Para o carnavalesco Fabiano Fayal, o desfile da escola foi impactante. “Resgatamos um dos maiores carnavais da Aparecida”.

Em 37 anos de vida, a Mocidade Independente da Aparecida é detentora de 22 títulos. Com orgulho, Saulo afirma que a escola continua grandiosa sem ser soberba. “A nossa escola consegue manter o vanguardismo e manter a criatividade com o passar do tempo e esse ano não vai ser diferente”, diz.

| Foto: Marcely Gomes