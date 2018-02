A Grande Família abraça a Colômbia como enredo no Carnaval 2018

Manaus – O Galo vermelho e branco do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família, foi a quarta escola à entrar na avenida do samba no Grupo Especial do Carnaval 2018. Com o enredo “Colômbia: A Esmeralda das Américas”, a escola que é tradicional na Zona Leste da cidade, além de homenagear, ainda contou com o samba no pé nos “hermanos” colombianos na avenida do Sambódromo.

Segundo o presidente da escola, Almir Inácio, a ideia é apresentar o país vizinho como grande exportador de esmeralda, fato que já vem sendo realizado desde o ano de 2013, e ele ainda desvendou o segredo que o enredo estava guardado desde 2014 na gaveta de apostas do Galo vermelho e branco.

| Foto: Marcely Gomes

“A Colômbia nos abraçou desde a criação deste enredo em 2014, e desde lá nós já viemos na expectativa para apresenta-lo ao folião da nossa Grande Família, e é com muito orgulho e felicidade que hoje entramos em enredo com esta belíssima história”, acrescentou o presidente.

Emocionado e com muito samba no pé, o Rei Momo Dalison Neto, não conteve as lágrimas ao demonstrar todo o amor pela Grande Família, ainda mais depois de ter sido escolhido como representante da alegoria numa disputa acirradíssima.

| Foto: Marcely Gomes

Em seu segundo ano como rainha de bateria, Arleane Marques, disse que a preparação para entrar na avenida do samba já vem sendo realizada desde outubro do ano passado, e que poder representar um enredo que apresenta o histórico de um país vizinho é gratificante, ainda pelo fato da Colômbia ser um parceiro da escola e do país.

“Poder representar este enredo hoje é fantástico para mim, ainda mais neste que é meu segundo ano consecutivo na escola, na realização de um sonho que carrego desde pequena”, acrescentou a rainha.