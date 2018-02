Samba como potencial turístico e cultural é aposta da Manauscult

Manaus - Acompanhando o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Turismo e Cultura (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, informou que, para o Carnaval 2018, quase todas as escolas de samba receberam o recurso de fomento da Prefeitura de Manaus para apoio às agremiações e que se sente feliz com o resultado do trabalho que é apresentado durante a avenida, no Centro de Convenções (sambódromo), na Zona Oeste da capital amazonense.



“A Manauscult sempre trabalhou em parceria com as escolas, aprendendo, reformulando e contagiando todos os presidentes das escolas de samba. Quase todas as escolas receberam apoio da Prefeitura. Isso é uma política clara de fomento à cultura do nosso Estado. O Prefeito Arthur Neto acredita no Carnaval da cidade como cultura do nosso Amazonas”, salientou Monteiro.

Quando questionado sobre qual escola o coração bate mais forte, o diretor-presidente da Manauscult enfatizou que torce pelo Carnaval de Manaus. “Cada vez que uma escola de samba desfila na avenida é comunidade. Só quem ganha é a comunidade manauara, o povo, a escola de samba. Eu sou amante da Cultura e meu coração bate forte quando a gente vê uma cultura ser preservada”, completa.





Edição: Lívia Nadjanara