Ao mestre, com o carinho da comunidade do "Morro"

Manaus - Parece que até São Pedro queria assistir o desfile da Reino Unido e deu uma trégua na chuva. Na madrugada deste sábado, a agremiação foi a quarta a entrar na avenida as 2h30. Com 4,5 mil brincantes, a escola homenageou o Professor, com o enredo “Ao mestre com carinho, na escola da vida eu sou o professor”.

Rico em sistema de iluminação o abre-alas trouxe mais de 10 pessoas, que cantavam o samba na ponta da língua. “Estamos estasiados com essa noite. Estava chovendo e assim que a Reino entrou a chuva deu uma parou. Estamos em busca do 12 o título e nada mais justa essa homenagem ao professor. Todos ensaiaram muito e o resultado está aqui. Muita gente feliz e se divertindo”, disse o diretor de Carnaval da escola, Clemilton Pinto.



A escola trouxe para a avenida 31 alas, 3 alegorias e modulo tripé. “São mais de 40 kg de fantasia, se chovesse esse peso iria dobrar. Tem de ter muito fôlego para acompanhar todo o desfile e fazer bonito para os ourados”, disse a porta-bandeira Yasmin.



Uma das alas que chamou a atenção, foi a ala que homenageou o professor de libras. Com 60 surdos, a ala invadiu a passarela guiada sob a coordenação de Otto Franco.



Como medida de segurança, uma brigada de incêndio seguia atrás das alegorias para evitar transtornos.



Além de arrasar fora da avenida, a cantora Marcia Siqueira participou cantando o enredo com os demais intérpretes ao lado da bateria que tinha nada mais nada menos que 300 ritmistas. “Isso aqui é indescritível. Muito emocionante, é só o que eu posso dizer”, disse.



Mesmo sendo das cores verde e branco, escola levou muito brilho e abusou das demais cores, como no caso do último carro a entrar na avenida, que trouxe a cor azul como principal.



A torcedora Ana Meire, 56, veio da Compensa para prestigiar a escola do coração. “É a escola mais bonita até agora. Não tem o que comparar. Vale muito a pena vir e assistir a escola. Por mim, já é a ganhadora”, torceu.



O fim do desfile foi marcado por paradinhas no enredo e gritos alucinantes da torcida da verde e branco que estava na arquibancada. A duração do desfile foi de 1h07m26s





Edição: Lívia Nadjanara