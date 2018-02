Morador do Zumbi aproveita fantasias do desfile para Bloco do bairro

Para brincar o Carnaval precisa de alegria e muita descontração. Com esse pensamento, o autônomo Márcio Costa Rocha, de 35 anos, veio assistir o desfile da Escolas de Samba do Grupo Especial, neste sábado (10), mas principalmente em busca de aproveitar as fantasias descartadas nas ruas após o desfile no Sambódromo.

De acordo com Márcio, que é torcedor do Nacional e da Escola de Samba A Grande Família, o material recolhido será usado pelos brincantes do “Bloco Vem Que Tem”. Pelo segundo ano consecutivo, o morador do bairro Zumbi III faz esse trabalho, junto com sua esposa, uma das fundadoras do bloco carnavalesco.

“Na verdade, nós viemos brincar o Carnaval e aproveitamos no final da festa no Sambódromo para recolher algumas fantasias. Na terça-feira de Carnaval, temos o nosso bloco, já no segundo ano consecutivo. Aproveitamos algumas fantasias que são deixadas e aproveitamos para os nossos brincantes do bairro”, explicou.

Para Márcio, o bloco é um momento de pura descontração, pois com o uso do material, ele aproveita para fazer pelos menos 200 camisas. Segundo ele, a expectativa esse ano é receber um público de 400 pessoas.

“Aproveito para convidar as pessoas que queiram participar do bloco, que é novo no bairro. Todos podem ir lá para fugir da violência, diferente de outros que tem por aí. Resolvemos montar esse momento de divertimento”, disse.

Edição: Lívia Nadjanara