Pelo direito de sambar de verde e rosa da Vitória Régia

Tradicional do Carnaval de Manaus, a Vitória Régia entrou na avenida às 2h40 deste domingo. Fundada no ano de 1975, a escola fala este ano sobre o tema “Advocacia: dos primórdios à OAB - nosso direito de sambar em verde e rosa”, sugestão do próprio presidente da Ordem no Amazonas, Marco Aurélio Choy.

Mas, para falar da trajetória do Direito, o carnavalesco Júnior Thompson precisou levar história para a passarela do samba. “Foi uma viagem no tempo. Falamos do surgimento do Direito na Grécia Antiga até os dias atuais. Um dos nossos diferenciais deste ano é a riqueza nas fantasias e o cuidado com o acabamento, porque o público e os brincantes merecem isso”, disse na passarela.



Ao todo, 3,5 mil brincantes se divertiram ao som do enredo como a cadeirante Cleonice Petilo, quem não viu empecilho em fazer parte do desfile deste ano. “Carnaval é inclusão, carnaval é sorriso no rosto, carnaval é respeito. Vim e estou muito feliz em fazer parte disso. Pra mim é uma honra e eu espero que a escola seja campeã”, disse.



Momento bastante esperado da noite foi recuo da bateria, ao qual a escola fez bonito. Com uma sincronia impecável, os 250 ritmistas abriram espaço para que as demais alas pudessem passar.



Além das 80 baianas e dos membros da bateria, que abusaram das cores da escola, outras diversas alas também valorizaram os tons da agremiação.



E nem mesmo o frevo, que comemorou 111 anos no último sábado, ficou de fora. A verde e rosa trouxe uma ala com diversos casais que, alegremente com uma sombrinha, dançavam como se estivessem nas ladeiras de Olinda.



Edição: Lívia Nadjanara