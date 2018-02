Folia de 30 mil pessoas tem 2,5 mil servidores do Estado trabalhando

O esquema de segurança para o Carnaval 2018 conta, desde a última sexta-feira (9), com o apoio de 2,5 mil servidores divididos entre policiais civis, militares e bombeiros. De acordo com o secretário de segurança do Estado (SSP), Bosco Saraiva, o esquema de segurança já vem sendo realizado desde o início de janeiro, onde tem se feito presente em diversas ações integradas nos eventos carnavalescos da cidade.



“Estamos com esta super cobertura com o objetivo de proporcionar a melhor segurança para o folião que vem para o sambódromo, e assim como ocorre até agora, esperamos seguir com tudo tranquilo até o fim deste Carnaval”, disse Bosco que ainda destacou sua torcida vai para a Reino Unido da Liberdade.

“Eu sou Reino Unido. Fui nascido e criado no Morro da Liberdade e fui para avenida durante 26 anos”, disse o secretário e vice-governador, que também foi um dos fundadores e presidente da escola.





Campanha contra o assédio

Além do brilho e samba no pé, o combate ao assédio foi amplamente divulgado pela Campanha de Proteção às Crianças e Adolescentes do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que exigiu a entrada dos menores de 5 a 12 anos somente com responsável legal e por meio de comprovação de documentação, no Carnaval no Sambódromo.



De acordo com a diretora da Seas, Auxiliadora Abrantes , a campanha tem sido realizada também nos grandes blocos e bandas carnavalescas da cidade, e com uma exigência a mais. “O lema da nossa campanha é promover a segurança da criança e adolescentes. E, nestes locais especificamente, estamos agindo de forma mais rigorosa, mas com a intenção de proteger ainda mais nossos menores”, acrescentou.





Edição: Lívia Nadjanara